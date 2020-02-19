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رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:29 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
مي مرسي
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قامت الفنانة الاستعراضية سماح مجدي، المعروفة بـ"سلمى"، مفاجأة للمطرب الشعبي حسن شاكوش وحررت محضر في قسم شرطة الأهرام له واتهمته بأنه تزوجها عرفي عامين وبعد خلافات تعدى عليها بالضرب ومزق ورقة زواجهما ورفض أخذها لممتلكاتها الشخصية من المنزل الذي كان يقيما فيه عند الزواج.

وذكرت "سلمى" أنها تعرفت على "شاكوش" من حفل له بالإسكندرية ثم تواصلا من خلال أحد مواقع التوصل الاجتماعي وطلب منها الزواج سرًا لأنه متزوج أخرى بعقد شرعي وخشيا أن يعلم أحد وتنشب خلافات بينه وبين زوجته.

وصرح "شاكوش"، في أحد حواراته على الفضائيات أنه عند اجتماعه مع أصدقائه في المناطق الشعبية يكون شديد الخجل من أن يتعرض لأي بنت.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قدمت قائمة بأسامي مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء وكان من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم.
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