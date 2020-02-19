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"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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عاش عشاق وجمهور الإنشاد الديني والابتهالات الدينية حالة روحانية مع الشيخ محمود التهامي، وقدم مزيج بين فن الإنشاد الصوفي القديم وفن التواشيح، وفنون الموسيقي العالمية المختلفة الحديثة وأجواء جديدة وشكل موسيقي مختلف، تحت شعار "إنشاد واحد وموسيقي متعددة"، خلال الحفل الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بدار أوبرا دمنهور.

بدأ "التهامي" حفله بمجموعة من الأناشيد منها: "البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، المسجد الأقصى، أبا الزهراء، يا هو،، طلع البدر علينا، صعايدة يا رسول الله صعايدة وأحباب الله، يا هو، قاضى الغرام" وقصيدتي قمر سيدنا النبي، طلع البدر علينا" وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن الشيخ محمود التهامي أصقل موهبته في الإنشاد بالتعلم والدراسة، بعد تخرجه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ثم الماجيستير في علم النفس، والعديد من الدراسات في الموسيقى وأدخل كل الآلات الموسيقية، وكذلك المقامات حديثة، فأصبح الإنشاد الديني على يديه متطورًا.
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
"قاضي الغرام".. محمود التهامي يتألق بأوبرا دمنهور (صور)
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مصر محمود التهامي قاضي الغرام اخبيار

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