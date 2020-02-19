بالأسماء.. إلغاء التدابير الإحترازية لـ 8 من أعضاء ألتراس أهلاوي

امرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 8 متهمين من الالتراس اهلاوي وذلك في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.. وقررت الغاء التدابير احترازية.





وجاء أسماء المتهمين كالآتي، عبدالله حسن عبداللطيف عبدالقادر، على وليد على محمد، محمود زياد عبد الكريم سعد، محمد محمود يمانى سليم، محمود جمال أبو سريع محمد، محمود محمد عيد عبد الغني سليمان، عبد الرحمن محمد حسن متولي، يوسف مصطفى عبدالمالك عبداللطيف.

