2 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. "برنت" يقترب من حاجز الـ 60 دولار





أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة مع تراجع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الصيني، وتوقعات بقيام منظمة الدول المصدرة للخام "أوبك" بتخفيض الإمدادات في الإجتماع المقبل.









وتزايدت المخاوف بشأن المعروض بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على القناة الرئيسية لفنزويلا لنقل الشحنات، وهي خطوة من شأنها خفض المزيد من الخام الفنزويلي في السوق.









وارتفع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس بنحو 2.4 بالمائة ليسجل 53.29 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 29 يناير الماضي.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 59.24 دولار للبرميل.