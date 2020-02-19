Advertisements
Advertisements
Advertisements

أيمن عطا الله مهاجمًا محمد رمضان : "جاهل.. ولن يسامحه أحد"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:19 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، إن أخطاء محمد رمضان أصبحت كثيرة للغاية ولن يسامحه أحد، مؤكدا أن هناك حملة شديدة علي رمضان، بسبب عدم وعيه وتصرفاته الخاطئة

وأضاف "عطا الله"، خلال تقديمه برنامجه "الافوكاتو" المذاع على قناه "القاهرة والنس "، مساء الأربعاء، أن محمد رمضان جاهل بالقانون مستنكرا تصرفه بالتصوير في احد المحلات التجارية، دون اخذ الأذن من صاحبه مؤكدا أن من حق صاحب المحل ان يقاضيه بالقانون

واستغرب ايمن عطا الله قائلا ازاي تبقي نمبر وان ومحدش يقولك الصح فين والغلط فين، موجها النصيحة له بأن يدرك أخطائه ويتعامل معها بشكل صحيح وان يستعين ببعض المستشارين حتي لا يقع فيها مرة اخري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان رمضان 2020 افلام عادل امام افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ يوم

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ يوم

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ يوم

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ يوم

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تغريدات الفنانين.. شذى تهاجم حلا شيحة.. و"وفاء عامر" تدافع عنها

فنانة تهدد متابعيها بالحبس.. تعرف على التفاصيل

محمد أنور يكشف مفاجأة صادمة عما يفعله أبطال المسلسلات المنافسة لتتصدر أعمالهم "الترند"!

صدام بين "المحامين" ومقدم "الأفوكاتو" بسبب قضية التعليم المفتوح

خريجو التعليم المفتوح يستجيبون لمبادرة الأفوكاتو

أيمن عطا الله: تعديل قانون المحاماة أثار لغطا شديدا في الوسط لهذا السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status