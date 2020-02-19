أيمن عطا الله مهاجمًا محمد رمضان : "جاهل.. ولن يسامحه أحد"

قال الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، إن أخطاء محمد رمضان أصبحت كثيرة للغاية ولن يسامحه أحد، مؤكدا أن هناك حملة شديدة علي رمضان، بسبب عدم وعيه وتصرفاته الخاطئة



وأضاف "عطا الله"، خلال تقديمه برنامجه "الافوكاتو" المذاع على قناه "القاهرة والنس "، مساء الأربعاء، أن محمد رمضان جاهل بالقانون مستنكرا تصرفه بالتصوير في احد المحلات التجارية، دون اخذ الأذن من صاحبه مؤكدا أن من حق صاحب المحل ان يقاضيه بالقانون



واستغرب ايمن عطا الله قائلا ازاي تبقي نمبر وان ومحدش يقولك الصح فين والغلط فين، موجها النصيحة له بأن يدرك أخطائه ويتعامل معها بشكل صحيح وان يستعين ببعض المستشارين حتي لا يقع فيها مرة اخري



