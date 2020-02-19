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إيران: تقارير عن حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة قم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، تلقيها تقارير عن حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة قم، وتم وضع جميع الحالات تحت المراقبة ويتم إجراء التحاليل اللازمة لهم، ولا يوجد احتمال لإقامة حجر صحي على المدينة في الوقت الراهن.

وقال رئيس قسم إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية محمد مهدي كويا: إن "جميع المقربين من الأشخاص، الذين ماتوا اليوم تم نقلهم لأخذ تحاليل منهم وجميع مستشفيات مدينة قم في حالة استنفار كاملة".

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بتعطيل المدارس والجامعات كافة، في مدينة قم غدًا الخميس، لمنع من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم بسبب الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء "إرنا".

وذكرت وكالة "إيرنا": "تعطيل كافة المدارس والجامعات يوم غد الخميس في مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زادة، في وقت سابق من اليوم، وفاة شخصين مسنين اثنين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم جنوب طهران.

وقال زادة، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نؤكد وفاة شخصين اثر إصابتهما بفيروس كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت صباح اليوم، أنها تشتبه في إصابة شخصين بفيروس كورونا، فيما يجري التأكد من الإصابة بشكل نهائي.

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كورونا قم فيروس كورونا الصحة الإيرانية السلطات الإيرانية إيران

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