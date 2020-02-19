أهالي قرية نجع العرب بمحافظة أسوان يستغيثون: لو نزلت علينا المطرة عيالنا بتروح تقعد في الجامع

استعرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، معاناة أهالي وأسر قرية نجع العرب بمركز "أدفو" بمحافظة أسوان، في تقريره اليوم لمبادرة "أهالينا" برعاية مؤسسة "سقيا الماء".



ومن جانبها قالت إحدى السيدات في القرية: "إحنا معندناش أي حاجة إلا ربنا.. معندناش باب ولا شباك، وقاعدين في الطل، ولو نزلت علينا المطرة عيالنا بتروح تقعد في الجامع"، بينما أضاف آخر: "أنا معايا أسرة مكونة من زوجة و3 أولاد وأبويا وعايشين في بيت واحد بدون سقف، وعايزين نعيش مستورين".



وعقب "عبدالرحيم"، خلال تفقده أحوال القرية، قائلًا: "إن القرية كانت محتاجة للي يسمعها ويشوف مناظر البيوت واللي عايشين فيها، الأطفال بتتعب بسبب البرد والمرض ذنبها إيه معندهمش بيت بدون سقف، مؤكدًا أن مؤسسة "سقيا الماء" عن طريق مبادرة "أهالينا" ستساهم في بناء هذه البيوت من جديد وتجديد الأسقف، ومساعدة الأهالي والأسر في القرية للحصول على حياة كريمة يستحقونها.



وأضاف: "تفاعل المواطنين مع نشطات مؤسسة سقيا الماء يشعرني بالسعادة دائمًا، خاصة أن مساعدة أقصى أمنيات جيل لسة طالع يكون عايش تحت بيت بسقف، لو قولنا السؤال دا للأطفال في المدن هتبقى الاجابة حاجة تانية، كذلك مساعدة سقيا الماء في إنهاء مشهد أسرة بالكامل بتنام مع بعض في مكان واحد هذا خير كبير تقدمه".

