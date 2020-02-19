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تاريخ مواجهات السوبر المصري فى الإمارات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم الخميس، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، فى مباراة ممتكرة بين الفريقين.


ويسعي النادي الأهلي للتتويج رقم 11 بلقب السوبر المصري بينما يسعي الزمالك للتتويج الرابع باللقب، وكان الأحمر قد حقق أخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري على حساب الأبيض بثلاث أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب بالأسكندرية قبل بداية الموسم الجاري.


وأقيمت بطولة كأس السوبر المصري فى الإمارات ثلاث مرات من قبل كان النادي الأهلي طرف فى الثلاث مباريات حقق اللقب خلالها مرتين وخسر اللقب مرة واحدة.


كانت المرة الأولى التى تستضيف فيها الإمارات لقب كأس السوبر المصري عام 2016 عندما تواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد وحقق الأهلي اللقب بثلاث أهداف مقابل هدفين، سجل للأهلي وقتها عبدالله سعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف بينما سجل للزمالك وقتها عمر جابر ومحمود كهربا.

بينما المرة الثانية التى إستضافت فيها الإمارات لقب كأس السوبر المصري كان عام 2017 عندما واجه النادي الأهلي نظيره الزمالك أيضًا، وحقق الأبيض اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب هزاع بن زايد.


وكانت المرة الأخيرة الذى أقيم خلالها لقب كأس السوبر المصري فى الإمارات عام 2018 عندما واجه النادي الأهلي نظيره المصري، وحقق المارد الأحمر الفوز بهدف سجله وقتها المغربي وليد أزارو.


ويدخل الزمالك بطولة كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري، بمعنويات مرتفعة بعدما توُج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف، بعد غياب 17 عام، بينما يدخل الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق المباراة وهو فائز بجميع مبارياته ال 15 ببطولة الدوري المصري ويأمل السويسري في تحقيق اللقب الثانى له مع القلعة الحمراء على حساب القلعة البيضاء.

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