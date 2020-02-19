بوصلة رقص منزلي.. إيمان العاصي تبهر جمهورها على أنغام "بنت الجيران" (فيديو)

نشرت الفنانة ايمان العاصي مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "العاصي" في هذا الفيديو وهي ترقص وتتمايل على مهرجان أغنية "بنت الجيران".



وكتبت "العاصي" على هذا الفيديو قائلة: سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود عليه القيمة، بعد إذن استاذ هاني.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: انا مسمعتش الأغنية دي قبل كدة، بس حبيتها دلوقتي حالا زي القمر يا ايمي.



وفي سياق أخر قدمت "العاصي" العديد من الأعمال الفنية منها جواب اعتقال، حماتي بتحبني، حرب كرموز، هروب اضطراري، مقلب حرامية، الأدهم، حق مشروع، أفراح ابليس، السبع بنات، بخط اليد.



وشارك في مسلسل "بخط اليد" أحمد رزق ، إيمان العاصي ،سوسن بدر ،يسرا اللوزي ، ميرنا نور الدين، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل، ومن تأليف هالة الزغندي.