درة تشعل "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية من باريس

نشرت الفنانة التونسية دره، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دره، خلال الصور من أحدى شوارع باريس مرتدية"بليزر بأكمام طويلة باللون الابيض وجيبه قصيرة باللون الأبيض وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحقيبة باللون الاسود والابيض".



وعلقت على الصور قائلة:"لم استطع حضور حفل الدراما العربية بمعهد العالم العربي بباريس شكرًا إستضافتي لتكريمي ومبروك لزملائي".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر بسم الله ماشاءالله" وأضاف آخر"لبسك يجنن كثير حلو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة جدًا ربي يحميك".



ويذكر أن آخر أعمال دره، مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثة في إطار الغموض والاثارة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان خالد سليم وأحمد كراره، من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.