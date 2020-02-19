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احذر يا كارتيرون.. الأهلي يكسب دائمًا "صراع الخواجات" في السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:51 م
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كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
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تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الخميس في بطولة السوبر المصري، صراع خاص خارج الخطوط بين السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب النسخة السابعة عشر من البطولة المحلية.

يدخل باتريس كارتيرون المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بنتيجة 3-1، ويسعي لمواصلة حصد البطولات مع الفريق الأبيض والفوز على فريقه السابق الأهلي والتتويج بكأس السوبر المحلي ايضًا.

بينما يتطلع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي على حساب الزمالك، بعدما نجح في حصد لقب النسخة الماضية من البطولة في بداية مشواره التدريبي مع المارد الأحمر بالفوز على أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما في 20 سبتمبر الماضي.

نجح النادي الأهلي في التتويج بـ 7 ألقاب من أصل 11 لقبًا ببطولة السوبر المصري تحت قيادة أجنبية (البرتغالي جوزيه "4 ألقاب" - البرتغالي توني أوليفيرا "لقب وحيد" – الاسباني جاريدو "لقب وحيد" – السويسري فايلر "لقب وحيد")، أما الألقاب الـ4 الأخرى بالبطولة جاءت بقيادة مصرية (حسام البدري "3 ألقاب" – زيزو "لقب وحيد").

علي الجانب الآخر حصد فريق الزمالك 3 ألقاب ببطولة السوبر المصري منها 2 بقيادة أجنبية (البرازيلي كابرال "لقب وحيد" – الألماني أوتوفيستر "لقب وحيد")، وتوج باللقب مرة وحيدة تحت قيادة مصرية (محمد حلمي "لقب وحيد").

المدربين الأجانب × سوبر الأهلي والزمالك:
التقي الأهلي مع الزمالك 6 مرات في تاريخ مشاركتهما ببطولة السوبر المصري، حسم المارد الأحمر اللقب في 5 نسخ بالبطولة علي حساب الغريم التقليدي، مقابل لقب وحيد للفارس الأبيض.

ويخوض الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري بـ"قيادة أجنبية" لكلاهما للمرة الرابعة في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة المحلية، وشهدت المواجهات الثلاثة السابقة تفوق كامل لـ"خواجات" الفريق الأهلاوي والذي نجحوا في حسم اللقب المحلي لصالح فريقهم خلال تلك المواجهات دون أي ألقاب لـ"أجانب" الفارس الأبيض.

وجاءت نتائج مواجهات المدربين الأجانب في سوبر الأهلي والزمالك كالتالي:

- توني أوليفيرا × فينجادا:
أول صدام للمدربين الأجانب في قمة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري كان عام 2003، وتفوق البرتغالي توني أوليفيرا مدرب المارد الأحمر على مواطنه نيلو فينجادا المدير الفني للفريق الأبيض، وفاز الفريق الأهلاوي 3-1 بركلات الترجيح وتوج بلقب البطولة.

- مانويل جوزيه × هولمان:
تجدد الصراع بين المدربين الأجانب في قمة السوبر بين "القطبين" عام 2008، وكان يقود الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه، بينما كان يتولي القيادة الفنية للزمالك الألماني راينر هولمان، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

- رينيه فايلر × ميتشو:
آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في السوبر المصري بقيادة أجنبية لكلا الفريقين كانت في النسخة الماضية من البطولة الخاصة بموسم 2017 – 2018 والتي أقيمت يوم 20 سبتمبر 2019، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 -2 وتوج بلقب البطولة.
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