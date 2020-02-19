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شديد قناوي مديرًا فنيًا للمنيا في القسم الثاني

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:36 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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استقر مجلس إدارة نادي المنيا، علي تعيين شديد قناوي، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني، خلفا لطارق السكران.

وكان السكران قد تولى مؤخرا قيادة فريق المنيا، خلفا لطارق السيد، الذي رحل بسبب تراجع النتائج، حيث أصبح الفريق المنياوي مهددا بالهبوط للقسم الثالث.

ويلعب نادي المنيا مع فريق الإعلاميين، الأحد القادم، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.
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