Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني عبدالرحيم يحذر من شائعات فيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
حذر الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور"، من المتربصين في الداخل والخارج بالدولة المصرية، خاصة بعد انتشار بعض رسائل على موقع "واتس اب" أن بعض المدارس سيتم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة ومصر خالية من الفيروس.

وقال "عبدالرحيم"، خلال برنامجه "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن هؤلاء المتربصين ينشرون كلامًا غير منضبط عن الدولة المصرية الغرض منه إخافة المصريين ونشر القلق والرعب ما بينهم، متابعًا: "الكلام ده غرضه مش نضيف".

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن تحاليل الأجنبي حامل فيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، الجمعة الماضي، مطالبًا المصريون، قائلًا: "متخلوش حد يلعب بمشاعركم ولا يخوفكم ويخوف عيالكم، لأنه مفيش منطق بيقول أن مصر يكون عندا حدث بهذا الحجم وتمنع نشره".

وأشاد مقدم برنامج "أحلام مواطن"، بإطلاق هالة زايد، وزيرة الصحة، 59 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات من فترة 17 إلى 29 الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تهتم بكل مشاكل المواطن، وتساعدهم وتقف بجوارهم في وقت الأزمات.

وتابع: "لازم الناس تحكم وتشوف الوضع على أرض الواقع، في حد بيجي يساعدهم ولا لأ.. الدولة المصرية مهتمة بينهم ولا لأ، لازم تتكلموا، لأن اللي عاوز يشوفك دايمًا وحش هيشوفك وحش مهما تعمل والمتربصين كتير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني عبدالرحيم كورونا فيروس كورونا المحور

أخبار تهمك

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ أقل من نصف ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 23 ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعليق ناري لهاني عبدالرحيم على فستان رانيا يوسف الفاضح

غدًا.. "أحلام مواطن" يقدم عروض تدريب للشباب في شركات البترول العالمية

"الديهي" عن إشادة الصحف الإسبانية بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي: "الله على العظمة"

الأربعاء.. بداية موسم جديد لـ أحلام مواطن لهاني عبدالرحيم على المحور

الصحة: نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا

"المستشفيات الجامعية" تطمئن المصريين المحتجزين في الحجر الصحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status