هاني عبدالرحيم يحذر من شائعات فيروس كورونا

حذر الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور"، من المتربصين في الداخل والخارج بالدولة المصرية، خاصة بعد انتشار بعض رسائل على موقع "واتس اب" أن بعض المدارس سيتم إغلاقها بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة ومصر خالية من الفيروس.



وقال "عبدالرحيم"، خلال برنامجه "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن هؤلاء المتربصين ينشرون كلامًا غير منضبط عن الدولة المصرية الغرض منه إخافة المصريين ونشر القلق والرعب ما بينهم، متابعًا: "الكلام ده غرضه مش نضيف".



وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن تحاليل الأجنبي حامل فيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، الجمعة الماضي، مطالبًا المصريون، قائلًا: "متخلوش حد يلعب بمشاعركم ولا يخوفكم ويخوف عيالكم، لأنه مفيش منطق بيقول أن مصر يكون عندا حدث بهذا الحجم وتمنع نشره".



وأشاد مقدم برنامج "أحلام مواطن"، بإطلاق هالة زايد، وزيرة الصحة، 59 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات من فترة 17 إلى 29 الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تهتم بكل مشاكل المواطن، وتساعدهم وتقف بجوارهم في وقت الأزمات.



وتابع: "لازم الناس تحكم وتشوف الوضع على أرض الواقع، في حد بيجي يساعدهم ولا لأ.. الدولة المصرية مهتمة بينهم ولا لأ، لازم تتكلموا، لأن اللي عاوز يشوفك دايمًا وحش هيشوفك وحش مهما تعمل والمتربصين كتير".

