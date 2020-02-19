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الأمم المتحدة: لا نقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية لمدينة الحسكة السورية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:56 م
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مندوب روسيا الدائم للأمم المتحدة - نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم للأمم المتحدة - نيبينزيا
وكالات
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قال المندوب الروسي الدائم لمنظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة لا تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحسكة رغم سماح السلطات السورية بذلك في شهر يناير الماضي.

وأضاف نيبينزيا: "الجانب السوري أعطى ردًا للأمم المتحدة بخصوص طريق سريع خلال يوم واحد بخصوص الطريق من العراق ومن الأراضي السورية، وهذه المذكرة يعود تاريخها إلى يوم 29 يناير، واليوم 19 فبراير، ولم تُرسَل القافلة لا من العراق ولا من دمشق، ولا يزال الزملاء في الأمم المتحدة صامتون للأسبوع الثالث".

وتساءل: "أين ذهبت السرعة إذن؟ أم أن الموضوع لم يعد ذو أولوية، أم احتياجات الحسكة لا تهم أحدا؟".

وانعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة الوضع في سوريا، والاطلاع على آخر التطورات السياسية على صعيد الملف.

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الكلمات المفتاحية

سوريا المساعدات الإنسانية الحسكة الأمم المتحدة

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