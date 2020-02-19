تجديد حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر 45 يوما 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 45 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابي.



وضمت القضية تهم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.