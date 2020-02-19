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عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:21 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع صفقة جديدة خلال الفترة الحالية ليكون بديل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق المصاب.


إصابة ديمبلي والبحث عن بديل

وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ عدة أيام رسميا معاناة ديمبلي من إصابة قوية في الفخذ الأيمن وحاجته إلى تدخل جراحي ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أهشر قادمة.


وتقدم نادي برشلونة بطلب إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب فيه السماح للنادي بعقد صفقة إستثنائية خلال الفترة القادمة لتعويض ديمبلي وينتظر تصريح الموافقة من الاتحاد.


برشلونة يحدد بديل ديمبلي

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة حدد الدنماركي مارتين برايثويت مهاجم نادي ليجانيس الإسباني خلال الفترة القادمة ليكون بديل ديمبلي في الفريق.


برشلونة ينهي الاتفاق مع مارتين

وكشفت صحيفة "سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة انهى الاتفاق مع مارتين برايثوت لضمه خلال الفترة القادمة للنادي.


وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة قامت بدفع 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب ليتمكن من ضمه.


كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.


مشاركات مارتين مع نادي ليجانيس في هذا الموسم

وقد شارك مارتين برايثوايت في ٢٤ مباراة مع نادي ليجانيس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٦ أهداف وصنع هدفين آخرين.

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