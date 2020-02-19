Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة المقاولون العرب و المصري في دور الـ 16 من كأس مصر الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:16 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة منذ حوالي 19 ساعة الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار منذ أقل من نصف ساعة قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر منذ ساعتين و 33 دقيقة مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر منذ حوالي 17 ساعة لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب منذ 37 دقيقة فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير منذ حوالي 11 ساعة أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر منذ حوالي 5 ساعات الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي منذ حوالي 8 ساعات تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا منذ حوالي 20 ساعة فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية منذ حوالي 9 ساعات سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر منذ حوالي 6 ساعات زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام ليفانتي منذ ساعتين الكشف عن مصير إقامة قمة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك منذ ساعة و نصف أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 14 ساعة بعد خسارة السوبر.. قرار عاجل من مدرب الأهلي منذ ساعتين و 42 دقيقة عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر منذ ساعة و 7 دقيقة