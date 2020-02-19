Rounded Prices.. كارفور مصر يقدم عرض تحطيم الأسعار على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية | أطلب أون لاين والتوصيل مجاني





أعلنت إدارة كارفور مصر عن عرض Rounded Prices "تحطيم الأسعار"، ويبدأ العرض من اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، وينتهي 2 مارس 2020، وشملت عروض كارفور مصر تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية.





وقال كارفور مصر عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: " عروض Rounded Prices ابتداء من 19 فبراير وحتى 2 مارس أو حتى نفاذ الكمية، متوافر فى كل فروع كارفور سوبر ماركت وأونلاين على كل اللي تحتاجه والتوصيل أونلاين مجانا".





وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، مجلة عروض كارفور Rounded Prices لتحطيم الأسعار، والتي شملت خصومات ضخمة على الشاشات والأغذية، بالإضافة إلى المنظفات والهواتف المحمولة، شاهد مجلة عروض كارفور مصر بالأسفل.





Rounded Prices.. كارفور مصر يقدم عرض تحطيم الأسعار على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية | أطلب أون لاين والتوصيل مجاني

