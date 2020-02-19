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وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أيرلندا التعاون المشترك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:55 م
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير شون أوريجان سفير دولة أيرلندا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء إمكانية الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل أكبر في العاصمة الأيرلندية دبلن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين منها الي المقاصد السياحية المصرية، وذلك في ظل الاستعدادات بتشغيل خط طيران جديد مباشر بين القاهرة ودبلن خلال منتصف العام الجاري.

كما تم بحث إمكانية الاحتفال بتدشين خط الطيران الجديد لما له من مردود هام في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث أن المقصد السياحي المصري يقدم للسائح تجربة فريدة تتنوع بين السياحة الشاطئية والثقافية.
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الكلمات المفتاحية

السياحة والآثار التعاون أيرلندا

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