Advertisements
Advertisements
Advertisements

على العود .. رامي صبري يطرح "حياتي مش تمام" بطريقة مختلفة (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:07 م
Advertisements
رامي صبري
رامي صبري
نادين نجدي
Advertisements
غنى الفنان رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وكان يعزف على العود وهو يغنيها .

تفاعل الجمهور على الفيديو قائلاً: "الأغنية عظمة"، وقال معجب آخر:"أفضل من تامر وحماقي بصراحة"، وقال آخر:"ملك الإحساس".

طرح الفنان رامي صبري، أغنية حياتي مش تمام، بالتزامن مع عيد الحب، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حتى الآن وأشاد بها الجمهور، وهي الآن تقترب من المليون الثاني في اليوم الخامس منوطرحها، وشارك الجمهور فيديوهات لهم وهم يغنون الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام"، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه أيضًا وتوزيع جلال الحمداوي، الأغنية تأتي بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى، وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

تقول كلمات الأغنية:"بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".

يذكر أن آخر ألبوم قام بطرحه الفنان رامي صبري كان بعنوان "فارق معاك" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وكان ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم صغار مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الوالح افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 20 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 21 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 21 ساعة

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نيمار يوجه ضربة جديدة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ 33 دقيقة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"وبقابل ناس" لرامي صبري تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

رامي صبري يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنية "حياتي مش تمام"

خاص - رامي صبري لـ"الفجر الفني": هذه أحدث أعمالي القادمة

رامي صبري يستقبل الفلانتين بأغنية "حياتي مش تمام"

رامي صبري يدخل تريند اليوتيوب بـ"حياتي مش تمام"

الجمهور يشيد بأغنية رامي صبري الجديدة: "اختلاف وإبداع"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status