على العود .. رامي صبري يطرح "حياتي مش تمام" بطريقة مختلفة (فيديو)

غنى الفنان رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وكان يعزف على العود وهو يغنيها .

تفاعل الجمهور على الفيديو قائلاً: "الأغنية عظمة"، وقال معجب آخر:"أفضل من تامر وحماقي بصراحة"، وقال آخر:"ملك الإحساس".طرح الفنان رامي صبري، أغنية حياتي مش تمام، بالتزامن مع عيد الحب، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً حتى الآن وأشاد بها الجمهور، وهي الآن تقترب من المليون الثاني في اليوم الخامس منوطرحها، وشارك الجمهور فيديوهات لهم وهم يغنون الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام"، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه أيضًا وتوزيع جلال الحمداوي، الأغنية تأتي بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى، وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.تقول كلمات الأغنية:"بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".يذكر أن آخر ألبوم قام بطرحه الفنان رامي صبري كان بعنوان "فارق معاك" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وكان ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".