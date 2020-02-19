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"الصحة العالمية" تؤكد: هناك تقدم كبير في مواجهة كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أـكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، على تحقيق "تقدم كبير" في مواجهة فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في الصين في شهر ديسمبر الماضي.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ريتشارد برينان، خلال مؤتمر صحفي في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة: "حققنا تقدماً كبيراً خلال فترة قصيرة".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى أكثر من ألفين غالبيتهم في الصين، اليوم الأربعاء، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري: "بتنا قادرين على تشخيص الفيروس في كل مكان الآن، وأنشأنا أنظمة صحية فعالة".

ولكن برينان رأى من جهته أن من "المبكر جداً القول إنه تمت السيطرة على الفيروس".

وحذر برينان كذلك من المعلومات الخاطئة المرتبطة بالفيروس، والتي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن "لا دليل على أن الفيروس معدّ في مختبر أو كسلاح بيولوجي" في إشارة إلى شائعات بهذا الصدد.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية

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