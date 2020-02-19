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قبل مواجهة الأهلي.. الوقت الأصلي "عدو" الزمالك في السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:33 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مساء الخميس على ستاد "محمد بن زايد" في نهائي النسخة رقم 17 من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 - 2019.

وكان فريق الزمالك أول فريق مصري حصد لقب بطولة السوبر المحلي منذ انطلاقها عام 2001 وذلك على حساب فريق غزل المحلة، بينما الأهلي الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 11 لقبًا.

مشاركات الزمالك في بطولة السوبر المصري:
شارك فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري 9 مرات سابقة، توج بلقب البطولة 3 مرات، وخسر اللقب 6 مرات، والمفارقة المثيرة في مشاركات الفارس الأبيض بالبطولة المحلية أنه لم يستطيع حسم لقب البطولة في "الوقت الاصلي" اطلاقا، وجاءت جميع ألقابه الثلاثة ( لقبين في الأشواط الإضافية - لقب واحد بركلات الترجيح).

2001: توج الزمالك بكأس السوبر بعد الفوز على غزل المحلة 2-1 في الأشواط الإضافية.

2002: توج الزمالك باللقب بعدما تغلب على المقاولون 1-0 في الأشواط الإضافية.

2003: خسر الزمالك لقب السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

2004: خسر الزمالك كأس السوبر أمام المقاولون بنتيجة 4-2.

2008: فشل الزمالك في التتويج بكأس السوبر المصري بعدما خسر امام الأهلي 2-0.

2014: خسر الزمالك اللقب المحلي أمام الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

2015: فشل الزمالك في التتويج بكأس السوبر أمام الأهلي بعدما خسر بنتيجة 3-2.

2016: توج الزمالك بكأس السوبر بعدما تغلب على الأهلي 3-1 بركلات الترجيح.

2018: خسر الزمالك لقب بطولة السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.
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