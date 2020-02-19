غلق مصنع تعبئة غذائية ومجزر دواجن لوجود خطر داهم على الصحة بالشرقية

شهد سوق الغذاء بمحافظة الشرقية حملة مكبرة بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبقيادة هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تم المرور علي مصانع الأغذية، ومجازر الدواجن، بمركز ومدينة بلبيس، والعاشر من رمضان، وضمت الحملة لجنة من مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومديرية القوي العاملة والأمن الصناعي، ومصلحة الضرائب العامة.



أسفرت جهود الحملة عن غلق ٢ منشآة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، عبارة عن مصنع تعبئة مواد غذائية، ومجزر دواجن لعدم وجود ترخيص ونقص شديد بالاشتراطات الصحية بالمصنع، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمجزر، وتم ضبط ١٥٠٠ كرتونة زيت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وإعدام ١٠٨ كجم هوالك إنتاج، وتحرير ٨ محاضر جنحة صحية، وتم سحب ٣٦ عينة اغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.



تأتي هذه الحملة ضمن اهتمامات القيادة السياسية لوصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة، والتأكد من إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذه المصانع حفاظًا علي سلامة العاملين، وعدم وجود أي تهرب ضريبي حفاظًا علي المال العام.