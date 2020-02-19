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محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاربعاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال ميكنة مرتبات العاملين بالتربية والتعليم وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور نبوى باهى، مدير مديرية التربية والتعليم،والإدارة المالية بالتربية والتعليم وممثلي الإدارات التعليمية ومديري المناطق التعليمية.

ووجه محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من ميكنة الاجور الخاصة بمديرية التربية والتعليم من مرتبات العاملين وكافة المستحقات المالية للعاملين، وكل ما يخص الجانب المالى لقطاع التربية والتعليم.

وشدد "الغضبان"، علي تكثيف الجهود من أجل سرعة الانتهاء من أعمال الميكنة خاصة، وأن بورسعيد تعد اولي محافظات الجمهورية في تطبيق منظومة التحول الرقمي يأتي ذلك لضمان سير العمل بدرجة عالية من الدقة والكفاءة.
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تطبيق ميكنة أجور العاملين بالتعليم
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