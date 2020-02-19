مروة ناجي تتعاون مع "لايف ستايل ستوديوز " في كليب "لما لقيتك"





أعربت الفنانة مروة ناجى عن بالغ سعادتها وحماسها الشديد بتعاونها الثانى مع شركة " لايف ستايل ستوديوز " , والتى وصفتها بالمتميزة والرائدة فى مجال الإنتاج الفنى على مستوى العالم العربى ,وذلك لما تقدمة من جهد وإهتمام بأدق التفاصيل حرصا منها على تقديم أعمال راقية ومتميزة تليق بالجمهور العربى العظيم .



فلقد إنتهت مؤخرا الفنانة مروة ناجى من تصوير أحدث كليباتها " لما لقيتك " فى تعاول ثلاثى من جديد يجمعها بالمخرج المبدع فادى حداد ومن إنتاج شركة " لايف ستايل ستوديوز ", بعد النجاح الكبير الذى حققوه فى تعاونهم الأول من خلال كليب " حبيت من قلبى " , والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا , حيث تخطت الأغنية منذ عرضها وحتى الآن حاجز الـ 4 مليون و 600 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة" لايف ستايل ستوديوز " , على موقع التواصل الإجتماعى " يوتيوب " .







" لما لقيتك " من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطروإنتاج شركة " لايف ستايل ستوديوز " وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب " حبيت من قلبى