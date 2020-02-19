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السبت.. انطلاق "التاسعة" باكورة تطوير التليفزيون المصري بالتعاون مع "المتحدة"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:39 م
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التاسعة
التاسعة
أحمد رمضان متولي
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أعلنت اليوم المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد انطلاق الفترة المسائية بعد تطويرها على القناة الأولى والفضائية المصرية والتى تحمل اسم "التاسعة"، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2020. 

 

وكشف المهندس حسام صالح، عن تفاصيل تلك الفترة قائلاً: "تبدأ فى التاسعة مساءا وهو موعد نشرة الأخبار التى طالما كانت علامة مميزة لتنطلق فى شكلها الجديد ويقدم النشرة مجموعة مميزة من مقدمى نشرات الأخبار منهم اميمة تمام و سحر ناجى و نهى توفيق و دينا عصمت و رغدة ابو ليلة و ريهام الديب و ريهام النمر و أية كافورى و مصطفى ميراز و احمد عبد الصمد و يوسف عابدين". 

 

وأضاف "صالح" أن النشرة تستمر من التاسعة و حتى العاشرة مساءا لتبدأ فترة جديدة تمتد حتى منتصف الليل و يقدمها وائل الابراشى و ناردين فرج، وتلك الفترة الحوارية تناقش الامور الحياتية المختلفة سواء اجتماعية أو سياسية أو فنية أو رياضية، و بالطبع "التاسعة" هى فترة يومية و تستضيف فى جزئها الثانى دوما الخبراء و اصحاب الرأى و كذلك المسئولين.

 

وأضاف المهندس حسام أن هناك ضيوف يتم استضافتها أسبوعيا في فقرات تكاد تكون ثابتة مثل د. احمد عكاشة و المفكر يوسف زيدان و الشيخ احمد كريمة و أخرون حسب نوعية الفقرات و الأحداث الجارية فى مصر. 

 

وأشاد المهندس حسام صالح بالتعاون المثمر بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام بكل كوادرها.

 

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين ومجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى قد وقعت عدة بروتوكولات مدتها خمس سنوات، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصرى، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كل من التلفزيون المصرى ومجموعة إعلام المصريين و المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ومن المتوقع الكشف عن برامج أخرى فى تجديد خريطة القناة الأولى و الفضائية المصرية تباعا.

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