القبض على إمرأة بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت يوم 18 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني جبل الجلود تونس العاصمة، من القاء القبض على عنصر تكفيري (إمرأة 27 سنة) قاطنة بجهة المروج 02.





وبالتحري معها تبين أنها محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01، من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها "الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي"، وصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.