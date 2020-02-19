حجز قرابة 50 علبة 'ياغرت' منتهية الصلوحيّة بالقصرين ومدنين

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 18 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 3346 علبة سجائر مختلفة الأنواع بولايتي تونس وقابس.





- حجز 620 كلغ من الخضر والغلال بولايتي أريانة وصفاقس.





- حجز 123 علبة "كايك" منتهية الصلوحية بولايتي قابس والقصرين.





- حجز 79علبة بسكويت منتهية الصّلوحيّة بولاية القصرين.





- حجز 48 علبة ياغرت منتهية الصلوحيّة بولايتي القصرين ومدنين.





- حجز 36.1 من المواد الغذائيّة المختلفة بولاية القصرين.









في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 203 عملية حجز.





- تحرير 33 محضرا عدليّا.





- القيام بـ 69 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- حجز 05 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.





- تنفيذ 04 قرارات بلديّة.









في المجال الصحي:





- تحرير 111 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 151 مخالفة صحية.