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حجز قرابة 50 علبة 'ياغرت' منتهية الصلوحيّة بالقصرين ومدنين
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:13 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 18 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 3346 علبة سجائر مختلفة الأنواع بولايتي تونس وقابس.
- حجز 620 كلغ من الخضر والغلال بولايتي أريانة وصفاقس.
- حجز 123 علبة "كايك" منتهية الصلوحية بولايتي قابس والقصرين.
- حجز 79علبة بسكويت منتهية الصّلوحيّة بولاية القصرين.
- حجز 48 علبة ياغرت منتهية الصلوحيّة بولايتي القصرين ومدنين.
- حجز 36.1 من المواد الغذائيّة المختلفة بولاية القصرين.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 203 عملية حجز.
- تحرير 33 محضرا عدليّا.
- القيام بـ 69 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- حجز 05 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
- تنفيذ 04 قرارات بلديّة.
في المجال الصحي:
- تحرير 111 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 151 مخالفة صحية.
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