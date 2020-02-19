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الأسبوع المقبل.. موعد جلسة المصادقة على حكومة الفخفاخ

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:07 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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من المنتظر أن ينعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الخميس 20 فيفري 2020، لتحديد جلسة عامة للمصادقة على حكومة إلياس الفخفاخ، حيث من المرجح أن يكون موعد الجلسة بداية الأسبوع القادم، وفق ما أشارت إليه بعض المصادر.

ويذكر أنّ الفخفاخ كان قد التقى بعد ظهر اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لإعلامه بالتعديلات الأخيرة التي أدخلها على تركيبة حكومة.

كما استقبل الفخفاخ من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء آخر المباحثات الجارية بخصوص تركيبة الحكومة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم، وفق بلاغ بلاغ لرئاسة الجمهورية.
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