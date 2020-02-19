بومبيو يصل الرياض في زيارة رسمية (صور)





وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض الذي يبدأ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.وتتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية "كوينسي" في يوم 14 فبراير عام 1945م، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.ويبحث وزير الخارجية الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن وإيران»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وأشارت معلومات إلى أن الزيارة تتصدرها 3 ملفات «العقوبات على إيران.. الوضع في اليمن.. صفقة القرن».