أحمد فوزي لـ"الفجر الرياضي": مباراة القمة خارج التوقعات.. وأتمنى اللقب للأهلي

تحدث أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، عن رأيه في مباراة القمة بين المارد الأحمر والزمالك في السوبر المصري، وتوقعاته للمباراة المنتظرة بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غداً الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويلتقي الأهلي بإعتباره بطل الدوري المصري، أمام الزمالك بطل كأس مصر، على أرضية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

مباراة الأهلي والزمالك قمة في أي مكان وزمان

وقال أحمد فوزي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، وأي مباراة تقام بين الفريقين هي قمة، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وتابع:" أداء الأهلي جيد جداً منذ بداية الموسم، ولكن مستوى الفريق تراجع قليلا في الفترة الأخيرة، ومباراة القمة لا تأخد بأخر مباراة لأي فريق، هي مباراة لها حسابات خاصة، والفريق الأكثر تركيزاً هو من سيحسم القمة في النهاية".

وواصل:" أخر مباراة للزمالك أمام الترجي في كأس السوبر الإفريقي، هي الأفضل منذ فترة طويلة، وأداء الفريق غير مستقر منذ بداية الموسم، ولكن يبقى للفريق مفاتيح خطورة تساعدة على تحقيق الإنتصار وتشكيل خطورة على أي فريق".

وأكمل الحارس المخضرم:" محمد الشناوي يمثل نصف قوة الأهلي هذا الموسم، ومحمد أبو جبل استغل الفرصة التي أتيحت له بعد أداء محمد عواد، وأتمنى أن أرى مباراة ممتازة لكلا الحارسين".

وعن اللاعبين الأكثر حسمًا في كلا الفريقين، أكد:" مصطفي محمد وأشرف بن شرقي وأوباما في الزمالك، وجونيور أجاي ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج في الأهلي".

وأتم:" المباراة خارج التوقعات تمامًا، وأتمنى الفوز للنادي الأهلي والتتويج بلقب السوبر، وخروج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية".