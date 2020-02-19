روحاني يعترف: العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على اقتصاد إيران

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على اقتصاد البلاد.

وانتقدروحاني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، الأصوات الإيرانية التي تقلل من تأثير العقوبات على إيران، مضيفًا: "من ينكر تأثير العقوبات الأمريكية يدعمها".

وقد أعلنت أمريكا، في وقت سابق، فرضعقوبات اقتصادية جديدة على إيران، ولكنها استهدفت هذه المرة شخصيات بارزة بينها المرشد الأعلى.

واتخذت واشنطن هذه الخطوة بعدما أعلن رئيسها أنه كان على وشك تنفيذ هجوم على طهران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.