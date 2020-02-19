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"الصناعات الدوائية": نستهدف توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:29 م
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بوابة الفجر
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قال الدكتور خالد الديب عضو المجلس التصديرى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أنه من المقرر ضخ استثمارات مصرية ألمانية فى مجال الأطراف الصناعية بقيمة 20 مليون جنية بنهاية العام الجارى 2020 ، موضحا أن المستهدف تشغيل عمالة تقدر بنحو 300 الف فرصة عمل جديدة. 
 
وأشار الديب خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن صناعة المستلزمات الطبية فى مصر واعدة وتكفى حاجة المستهلك المحلى ويتم التصدير منها للخارج خاصة فى مجال الأطراف الصناعية لاكثر من 11 دولة حول العالم، ومنها ليبيا، والسودان، والكاميرون، ونيجيريا، وجيبوتي، ولبنان، والبحرين، وعمان، والسعودية ، موضحا أن المجلس يسعى حاليا لغزو السوق الأفريقى وأبرزها دول كينيا ونيروبى. 
 
وأوضح، أن 90% من صناعة المستلزمات الطبية من الأطراف الصناعية فى مصر يتم صناعته بنسبة 90% من الانتاج المحلى المصرى، بما ينافس المنتجات الصينية والتركية فى مختلف الأسواق الخارجية. 
 
من الجدير بالذكر، أن نسبة الإعاقة الحركية فى مصر وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تمثل نحو 10% من تعداد السكان فى مصر.
 

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