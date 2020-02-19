أحمد صالح: التوريث أفسد لجنة الحكام و"ابن الشناوى" لا يصلح للتحكيم

شن أحمد صالح المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإعلاميين، والذى ينافس على الصعود للدورى الممتاز هجوماً عنيفاً على لجنة الحكام باتحاد الكرة ورئيسها جمال الغندور، بسبب المستوى السيء الذى ظهر عليه الحكام خلال الفترة الماضية وتسببهم فى فقدان العديد من النقاط فى مباريات بأخطاء تحكيمية.





وأضاف صالح أن ظهور نظام التوريث داخل لجنة الحكام بدعم من الغندور ، لعب دورا مهما فى انهيار المنظومة التحكمية مؤخرا وتعدد الشكاوى من الفرق سواء فى الدورى الممتاز أو الدجرة الثانية ، خاصة وأن رئيس اللجنة غير متفرغ لعمله، ومهتم أكثر بالعمل فى تحليل الدورى السعودى.





وأشار مدرب الإعلاميين أن هناك حكام لا يصلحون مطلقاً لممارسة المهنة أمثال عمر أحمد الشناوى، لأنه ضعيف المستوى وغير مؤهل للقيام بهذه المهنة، ولكن علاقة الغندور بوالده تساعده على إدارة المباريات من أجل اظهاره اعلاميا و"تنجيمه" فى الفضائيات ارضاء لوالده حتى لا يهاجم لجنة الحكام.





وطالب صالح اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بوضع حد لأخطاء الحكام، وتطوير المنظومة بالكامل وانهاء نظام التوريث الذى ظهر على اللعبة مؤخرا.





واختتم نجم الزمالك الأسبق كلامه قائلاً: "إدارة المباريات تحتاج إلى حكام على مستوى عال وليس حكاماً بالواسطة".



