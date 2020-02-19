"العربية": وزير الدفاع اليمني ينجو من محاولة اغتيال في مأرب

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر عسكري، بأن وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، نجا من محاولة اغتيال في مأرب.

وكشف المصدر العسكري، أن لغم أرضي انفجر خلال تفقُّده جبهة "المشجح" في مديرية "صرواح" غربي محافظة مأرب.

وقال المصدر العسكري، إن اللغم انفجر في أحد الأطقم المرافقة لوزير الدفاع اليمني، ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية، مؤكدا أن الوزير نجا من الحادثة دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت قناة العربية، أن القتلى هم النقيب حمزة علي المقدشي، الملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، النقيب أحمد صالح جحزر، الملازم هيثم منصر الجبني، الجندي عبدالكريم علي المقدشي، والجندي عمر الجشوش.