"الأرصاد" تحذر قائدي المركبات من طقس الغد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا شهدنا اليوم استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع تساقط امطار من خفيفة لمتوسطة على مناطقة متفرقة من شمال البلاد والقاهرة تنحصر غدًا على السواحل الشمالية فقط، مع انخفاض درجات الحرارة عن الأمس بنحو درجتين.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من فجر الغد سنشهد استقرارا في الاحوال الجوية وعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل لـ 20 درجة مئوية على القاهرة.



