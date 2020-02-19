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"الأرصاد" تحذر قائدي المركبات من طقس الغد
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:15 م
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رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا شهدنا اليوم استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع تساقط امطار من خفيفة لمتوسطة على مناطقة متفرقة من شمال البلاد والقاهرة تنحصر غدًا على السواحل الشمالية فقط، مع انخفاض درجات الحرارة عن الأمس بنحو درجتين.
وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من فجر الغد سنشهد استقرارا في الاحوال الجوية وعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل لـ 20 درجة مئوية على القاهرة.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن اجازة نهاية الأسبوع ستكون ممتعة والطقس فيها مائل للدفء خلال ساعات النهار، لكن هناك استمرار لبرودة الطقس ليلًا، مناشدًا باستمرار ارتداء الملابس الشتوية، محذرًا قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.
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