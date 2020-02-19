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ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من انخفاض اليورو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من انخفاض اليورو، بينما أدى تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى تعزيز الآمال في أن تأثير الوباء على سلسلة الإمداد العالمية ربما يكون قصير الأمد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المميت لليوم الثاني على التوالي في الصين، وربح قطاعا السيارات والتعدين، وهما من القطاعات المنكشفة على الصين، 0.6 بالمئة و0.1 بالمئة على الترتيب.

وجميع الأنظار على مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدروها من منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا.
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