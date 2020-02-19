28 فبراير.. انطلاق الدورة الـ86 لمهرجان المركز الكاثوليكي



واختتم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما أعماله منذ أيام والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتم من خلالها الاستقرار على الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام، من أصل 33 فيلمًا قد عُرضت بشكل تجاري في عام 2019، وجاءت كالآتي:



فيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

• فيلم جريمة الإيموبيليا للمخرج خالد الحجر.

• فيلم الممر للمخرج شريف عرفة.

• فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة.

• فيلم لما بنتولد للمخرج تامر عزت.



وكانت لجنة اختيار الأفلام لهذا العام قد تشكلت برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من ميشيل ماهر، جلال سعيد، مجدى سامي.



وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة السيناريست عاطف بشاي، وعضوية كل من الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د. غادة جُبارة، مدير التصوير، سامح سليم، الموسيقار راجح داود والناقد عصام زكريا.



وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف.



ينطلق مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ86 خلال الفترة 28 فبراير – 6 مارس المقبل.