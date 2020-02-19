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الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف العالمي قبل مباراة السوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:58 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ترتيبه الشهري على المستوى العالمي، بينما نجح الزمالك في التقدم مركزين حسب تصنيفات موقع "clubworldranking العالمي".

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الأندية المصرية والإفريقية خلال التصنيف الشهري لأندية العالم، فيما جاء الزمالك ثانيًا بالمستوى المحلي وثالثًا على المستوى الإفريقي.

ونشر موقع " clubworldranking العالمي" تصنيف الأندية حيث جاء كالآتي:-

أولًا.."المستوى العالمي"

الأهلي...المركز "46 عالميًا" نفس أخر تصنيف

الزمالك... المركز "92 عالميًا" تقدم مركزين عن الشهر الماضي.

بيراميدز سبورت... المركز "128 عالميًا".

المقاولون العرب... المركز "238 عالميًا".

الاتحاد السكندري.. المركز "240 عالميًا".

ثانيًا... "المستوى المحلي"

الأهلي.... المركز الأول.

الزمالك.... المركز الثاني.

بيراميدز.... المركز الثالث.

المقاولون العرب... المركز الرابع.

الاتحاد السكندري.... المركز الخامس.

ثالثًا... "المستوى الإفريقي"

الأهلي.... المركز الأول.

صن داونز..... المركز الثاني.

الزمالك.... المركز الثالث.

الترجي التونسي.... المركز الرابع.

بيراميدز سبورت.... المركز الخامس.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.
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السوبر المصرى الزمالك التصنيف العالمي الاهلي اخبار الاهلي

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