محافظ البحر الأحمر يتفقد المجزر الآلي وعمارات الإسكان الإداري بالشلاتين (صور)





ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير للمجزر، على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لآخر أعمال الأسبوع القادم، نظرًا لأهمية المجزر في توفير لحوم آمنة بعد الكشف البيطري عليها.



وتوجه، إلى مشروع الـ15 عمارة بالشلاتين "إسكان إداري"، حيث تفقد الوحدات السكنية للمشروع، الذي ينفذه شركة المقاولون العرب بإشراف جهاز التعمير بالمحافظة، بتمويل من محافظة البحر الأحمر، والوحدات كاملة التشطيب، بمساحة 90 مترًا للوحدة.



ورافق المحافظ، في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، والعميد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة الشلاتين، وعضوا مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية، النائب أحمد ابوخليل، والنائب ممدوح عمارة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، خلال زيارته الأولى لمدينة الشلاتين، المجزر الآلي بالمدينة، حيث يجري الآن إعادة تطويره بعدما نشب فيه حريق منذ عدة أشهر، أدى إلى إتلاف العديد من الأجهزة الموجودة.