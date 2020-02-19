نتائج مبارايات دوري أبطال أوروبا 2020 التي لُعبت حتى الآن

دوري أبطال أوروبا 2020.. انطلقت أمس الثلاثاء الموافق الـ18 من فبراير 2020، مبارايات الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





دوري أبطال أوروبا 2020





وأقيمت مباراتان في دوري أبطال أوروبا 2020 في غاية الأهمية، حيث جمعت المباراة الأولى باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، في حين التقى ليرفبول نظيره أتلتيكو مدريد.





مبارايات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020





وشهدت مبارايات دوري أبطال أوروبا 2020 تسجيل العديد من الأهداف الرائعة والهامة، ليخرج هالاند نجم بروسيا دورتموند متربعًا على عرش أهداف الجولة بثنائية رائعة في شباك العملاق الباريسي.





فوز بروسيا





استضاف فريق بروسيا دورتموند الألماني، نظيره باريس سان جيرمان، على ملعبه ووسط جمهوره في مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020 في مباراة كبيرة من العملاق الألماني.





دوري أبطال أوروبا 2020





وفاز بروسيا دورتموند في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا 2020 على باريس سان جيرمان بهدفين لنجمه هالاند، لتنتهي المباراة بفوز غالي لبروسيا على كبير فرنسا.





ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020





وفي الـ10 مساءً، أقيمت مباراة ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا 2020 أمام أتلتيكو مدريد، والتي جاءت نتيجتها مفاجئة لشعاق الريدز، ومغايرة للتوقعات.





فوز أتلتيكو وخسارة الليفر





وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في مباراة الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.



