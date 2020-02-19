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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تشطب سهم " الدولية للثلج " إختيارياً

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:06 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

وافقت  لجنة قيد الاوراق المالية على السير في اجراءات الشطب الاختياري لاسهم شركة  الدولية للثلج الجاف ( ديفكو 2 ) و البالغ رأس مالها المصدر والمقيد7 مليون جنيه موزع على 7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 ‏جنيه للسهم الواحد ( ممثلا في اربع إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية - اسهم – سوق ‏الشركات الصغيرة والمتوسطة .


وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها وافقت علي الشطب  بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقا ‏للمادتين (55) و (55) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها .

ووفقاً للبيان  ، فقد بلغت نسبة الأسهم حرة ‏التداول نسبة 7,90929 % من إجمالي أسهم الشركة ، واجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 79 ‏مساهم وذلك طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.


والجديد بالذكر ، أنه تم ايقاف التعامل على اسهم الشركة  من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء الموافق ‏‏، وسوف يتم الشراء بسعر 1.79 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية .

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