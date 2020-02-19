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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تشطب سهم " الدولية للثلج " إختيارياً
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:06 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
وافقت لجنة قيد الاوراق المالية على السير في اجراءات الشطب الاختياري لاسهم شركة الدولية للثلج الجاف ( ديفكو 2 ) و البالغ رأس مالها المصدر والمقيد7 مليون جنيه موزع على 7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ( ممثلا في اربع إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية - اسهم – سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أنها وافقت علي الشطب بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقا للمادتين (55) و (55) مكرر من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها .
ووفقاً للبيان ، فقد بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 7,90929 % من إجمالي أسهم الشركة ، واجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 79 مساهم وذلك طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
والجديد بالذكر ، أنه تم ايقاف التعامل على اسهم الشركة من بداية جلسة تداول أمس الثلاثاء الموافق ، وسوف يتم الشراء بسعر 1.79 جنيه وفقا لسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية .
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