الكرملين: العقوبات الأمريكية ضد "روسنفت" لن تضر علاقات روسيا وفنزويلا

انتقد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخطوة الأمريكية لفرض عقوبات على شركة روسنفت للتجارة السويسرية ومديرها ديدييه كاسيميرو بسبب التعاون مع فنزويلا.





وأعلن المتحدث، اليوم الأربعاء، أن: "هذه القيود، التي نعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال التأثير على علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





يعني إدراج Rosneft Trading SA أنه يمكن حظر أصولها في الولايات المتحدة وأيضًا أن الكيانات والرعايا الأمريكيين سيُمنعون من التعامل مع الشركة. عقب هذا الإعلان، سيكون أمام الكيانات الأمريكية، وكذلك الشركات الأوروبية، 90 يومًا لقطع علاقاتها مع Rosneft Trading.





وتعليقًا على القرار، أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، أنه كان مثالا للمنافسة غير العادلة، حيث تواصل الشركات الأمريكية العمل في فنزويلا.



Rosneft Trading SA، وهي شركة وساطة مقرها سويسرا، اتهمتها واشنطن بالتعامل مع أكثر من 70 في المائة من صادرات النفط الفنزويلية متجاوزة العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.



