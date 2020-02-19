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ابنة أحمد الفيشاوي تتجه للرقص والغناء
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:53 م
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الفجر الفنى
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أثارت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حولها حيث قامت بتحديث معلوماتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث كتبت في التعريف بها أنها ممثلة ومغنية وراقصة وكاتبة.
ونذكر أنه استمر الصراع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة هند الحناوي، من ناحية أبنته لينا وأصدر تطورات جديدة خلال الساعات الماضية بخصوص حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام، بسبب عدم الإنفاق علي إبنته.
وأضحت محامية الفنان أحمد الفيشاوي سناء لحظي، عن أكتشاف مستندات جديدة في قضيته، تنص علي سقوط حضانة إبنته لينا بسبب صدور المحكمة الجنائية بحبسه لمدة عام، ومستندات أخري تثبت أن إبنته لم تعود إلي إنجلترا منذ ٥ سنوات.
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