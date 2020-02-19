ابنة أحمد الفيشاوي تتجه للرقص والغناء





ونذكر أنه استمر الصراع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة هند الحناوي، من ناحية أبنته لينا وأصدر تطورات جديدة خلال الساعات الماضية بخصوص حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة عام، بسبب عدم الإنفاق علي إبنته.



