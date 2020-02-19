مصدر دبلوماسي: تأجيل القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها في الرياض

أكد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية لم يكشف عن هويته أنه تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية في دورتها الخامسة التي كان مقررًا عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 مارس المقبل إلى موعد لاحق.



ووفقًا لصحيفة "المناطق"، كشف المصدر أن الجانبين سيتفقان على موعد آخر، مبرزًا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن للدول الأعضاء.



وتابع أن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير والإعداد لها بشكل جيد، وعقد الجانبان، العربي والإفريقي الشهر الماضي بالرياض اجتماعات تحضيرية للإعداد للقمة.



يذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت في ملابو في غينيا الاستوائية في نوفمبر 2016.



وقمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة بين الدول العربية والإفريقية، إذ عقدت الأولى بالقاهرة عام 1977، والثانية في مدينة سرت الليبية عام 2010، والثالثة في الكويت عام 2013، والرابعة في غينيا عام 2016.



