القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة في مصر القديمة

تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

البداية أثناء تواجد القوة المعنية لتأمين مجمع الأديان بمصر القديمة، اشتبهت في سيارة يستقلها 4 أشخاص، وبحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء، وبالفحص عن مستقليها تبين أن ثلاث منهم على ذمة قضايا.



