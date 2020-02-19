Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة في مصر القديمة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
نسمة رمضان
Advertisements
تمكنت رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.
البداية أثناء تواجد القوة المعنية لتأمين مجمع الأديان بمصر القديمة، اشتبهت في سيارة يستقلها 4 أشخاص، وبحوزتهم 4 قطع أسلحة بيضاء، وبالفحص عن مستقليها تبين أن ثلاث منهم على ذمة قضايا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهم الأسلحة البيضاء بقصد الإعداد لمشاجره بينهم وبين صاحب معلق أخشاب على إثر خلافات بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر القديمة النيابة العامة الفجر أمن القاهرة أسلحة بيضاء

أخبار تهمك

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 15 ساعة

أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو

منذ ساعة و 20 دقيقة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 16 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 16 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 16 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن أول حالة لفيروس الكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحه نارية في السلام

القبض على عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش في الغردقة

القبض على عاطلين بحوزتهما 24 قطعة حشيش بالبحر الأحمر

ضبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status