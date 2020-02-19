Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تعالج سوء استخدام أموال كورونا من قبل الحكومات المحلية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
كشفت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستتعامل مع أي سوء استخدام من جانب الحكومات المحلية للأموال الخاصة التي تهدف إلى دفع تكاليف مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنها ستحقق وتعاقب على المخالفات بما في ذلك اختلاس أو تخصيص الأموال التي تخصصها الحكومة المركزية، حسبما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء".

وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لـ2000 حالة، بعد أن حصد المرض الوبائي عددًا آخر من الأرواح.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن عدد وفيات كورونا وصل إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة، بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1،693 إصابة جديدة بالعدوى

في غضون ذلك، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين نحو 900 شخص يتوزعون على نحو 30 دولة، توفي 5 منهم.


Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن أول حالة لفيروس الكورونا

منذ أقل من ساعتين

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 16 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 15 ساعة

أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو

منذ ساعة و 18 دقيقة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status