حبس متهمين بسرقة السيارات في الإسكندرية



وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم سرقات السيارات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال سرقات السيارات ليلًا بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذان من دائرة المدينة وخارجها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين من الإسكندرية وبإرشادهما تم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بالمفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.