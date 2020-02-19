نجمة ذا فويس إيمان عبدالغني تحارب الإسفاف والفن الردىء بـ "هو السند"

صرح المنتج فيكتور فاروق أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان: "هو السند" قامت بغنائها النجمة "إيمان عبد الغني" الصوليست بالأوبرا المصرية ونجمة برنامج ذا فويس.. وأشار منتج الأغنية أنه أراد أن يثبت أن الذوق العام المصري "لسه بخير" وأن مصر كانت وستظل هوليود الشرق ومنارة الفن في الوطن العربي وأن ارتفاع نسبة مشاهدة المهرجانات لا يُعَبِّر أبدًا عن "ذوق الشعب المصري" ووصف زيادة مشاهدات أغاني المهرجانات على اليوتيوب والتي تخطت المئة مليون بالجريمة الإعلامية، وتسائل قائلًا: "ازاي تبقى كل البرامج في كل القنوات مفيش وراها حاجة غير كورونا وخناقة محمد رمضان مع الطيار وأغاني المهرجات.. وما تبقاش هذه الأغاني تريند؟! وأكمل قائلًا: الإعلام فرض على المصريين إنهم يتابعوا مشكلة شاكوش مع عمر وخناقة بيكا مع شطة ثم اتهموا المصريين بانحدار ذوقهم! لذلك كان لزامًا علليَّ كمصري مُخلص في حُب هذا الوطن أن أتحرَّك وبدلًا من أن ألعن الظلام قررت أن أوقِد شمعة.





أما عن هذه الشمعة فكانت أغنية "هُوَّ السند" لصاحبة الصوت المتمكن المطربة "إيمان عبد الغني" صوليست الأوبرا المصرية وأول مصرية تصل لنهائي برنامج اكتشاف المواهب الأشهر "ذا فويس".. جاءت الأغنية من كلمات الشاعر رمزي بشارة وألحان يوحنا فيكتور توزيع موسيقى جون اسطفانوس و وتريات جان بشرى.





وستُطرَح قريبًا على المنصات الرقمية للموسيقى وأكد فاروق أنه سيقدم الأغنية كإهداء مجاني لكل القنوات التليفزيونية والإذاعات وبهذا نكون قد قدمنا بديلًا للتلوث السمعي "على حد تعبيره" الذي ملأ الأجواء في الفترة الماضية.





عشر معلومات لا تعرفها عن "السلطانة" إيمان عبد الغني نجمة برنامج ذا فويس وصاحبة أغنية "هو السند"

السُلطانة وبحر الكلام يتلقيان في "هو السند"





عشر معلومات لا تعرفها عن "السلطانة" إيمان عبد الغني نجمة برنامج ذا فويس وصاحبة أغنية "هو السند"





1- غنت تتر مسلسل "أنا قلبي دليلي" والذي يسرد سيرة حياة الفنانة ليلى مراد وهو سيناريو وحوار مجدي صابر وإخراج محمد زهير رجب أما عن البطولة فكانت للسورية صفاء سُلطان ولعزت آبو عوف وأمير كرارة وهالة فاخر









2- قدمت الحفل الموسيقي "ذكريات الثمانينات" بمشاركة المطرب أحمد عفت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة الموسيقار عماد الشاروني





3- خاضت تجربة التمثيل في الفيلم السينمائي "العيال هربت" ومسلسل التليفزيوني "طيارة ورق"





4- اتُّهمت بالغرور في أول حلقة من "ذا فويس" وتحديداً في مرحلة "الصوت وبس" وذلك عندما عبّرت عن استيائها لأنه لم يلتفت لها من المدربين سوى أحلام، وقالت إنّها كانت تستحق أن يلتفت لها المدربون الأربعة





5- فاجأت المُدربين والجمهور بخسارة 10 كيلو من وزنها بعد مشاركتها في البرنامج





6- وصَفَت الفنانة "أحلام" صوتها بأنه رائع كما أعطتها لقب "السُّلطانة"





7- تأهلت للمرحلة النهائية من برنامج ذا فويس وتُعَد هي المصرية الوحيدة "حتى الآن" التي وصلت للمرحلة الأخيرة من هذا البرنامج





8- تقوم حاليًا بالعمل على عدة مشروعات فنية من ضمنها الأغنية التي أعلن عنها المُنتج فيكتور فاروق "هو السند" والتي أعلن أنه يتحدى بها شاكوش وبيكا وكل مُقَدِّمي الفن الهابط، وهي من تأليف الشاعر رمزي بشارة صاحب ديوان "الكسرة والضمة" والذي لَقَّبَهُ مُحبيه بـ "بحر الكلام" وهي "أغنية بمذاق شرقي ورائحة صوفية" كما وصفها النُّقاد





9- زوجة عازف القانون الأشهر الدكتور "ماجد سرور" وصوليست بالأوبرا المصرية



