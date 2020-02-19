لافروف يعلن فشل روسيا وتركيا في التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا فشلتا في التوصل إلى اتفاق في المحادثات بموسكو، والتي تهدف إلى تخفيف التوترات بشأن محافظة إدلب السورية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



وقال لافروف في مؤتمر صحفي، إن قوات الحكومة السورية، التي تشن هجومًا في إدلب، تتمسك بالاتفاقيات السابقة بشأن المنطقة، لكنها ترد أيضًا على الاستفزازات.



وأضاف لافروف أن هجمات المسلحين على القوات السورية والروسية في إدلب مستمرة.



وفي غضون ذلك، اوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين روسيا وتركيا التي تهدف إلى الحد من التوترات في شمال غرب سوريا لم تسفر عن "نتيجة مرضية" لأنقرة، لكن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات.



أنهى الوفد التركي يومين من المحادثات مع المسؤولين الروس في موسكو، وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى.



وقال كالين: "لم نقبل الوثيقة والخريطة التي قدمت لنا"، مضيفًا أن موقف تركيا هو العودة إلى الخطوط المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإدلب في عام 2018.

